Menemenspor’un rotası Eneo Bitri

EKOL Göz Menemenspor ,gelecek sezon savunma hattına takviye yapmak için Arnavutluk liginin lideri Partizani Tirana'nın 1 metre 92 santimetre boyundaki stoperi Eneo Bitri'yi listesine aldı. 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon Partizani Tirana formasıyla 27 maçta görev yaptı. Genç defans oyuncusu, 2 gol atarken 1 asist yaptı. Arnavutluk'un Tomori kulübünün alt yapısında yetişen Eneo Bitri daha sonra Kamza takımında forma giydi. Partizani Tirana'da 1.5 yıldır forma giyen başarılı oyuncu, takımın değişilmezlerinden biri oldu. Ekol Göz Menemenspor'un hava toplarındaki başarısıyla ön plana çıkan genç savunma oyuncusunu bünyesine katmak için ilerleyen günlerde temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ