Fırtına durmuyor

Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemediği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için, Trabzonspor da devreye girdi. Genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkat çeken bordo-mavililer genç yıldız adayı Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni kadromuza katmak istiyoruz" teklifinde bulundu.

AVRUPA OLMAZSA GELECEK

Genç oyuncunun ise ilk etapta, "Avrupa'ya gitme hayalim var" dediği öğrenildi. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisiyle temasta olan kulüplerle görüşme yapacağı belirtildi. İstediği teklifi alamazsa Mustafa Kapı'nın ilk tercihinin Trabzonspor olacağı iddia edildi.