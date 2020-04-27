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Haberler Spor Karton taraftar

Karton taraftar

Karton taraftar
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle birçok ligde belirsizlik sürerken, 9 Mayıs'ta başlamayı planlayan Bundesliga'da, maçların seyircisiz oynanacak olmasının ardından Mönchengladbach ekonomik ve psikolojik olarak etkisi olacak önemli bir harekete imza attı. Alman kulübü, kombine sahibi olan taraftarları öncelikli olmak üzere taraftarlarına ücreti karşılığında "kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği" sundu. Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı. Bir taraftar, toplam 5 Euro karşılığında karton portresini yaptırabiliyor. Bu bedelin de Mönchengladbach'ın sosyal sorumluluk projesine aktarıldığı kaydedildi.

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