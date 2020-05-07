Dybala 5. kez pozitif çıktı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, bir türlü korona virüsten kurtulamıyor. İlk olarak mart ayında kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin koronaya yakalandığını açıklayan 26 yaşındaki oyuncunun 5. testi de pozitif çıktı.

KURTULAMIYOR

Arjantinli futbolcunun durumunun iyi olmasına rağmen virüsü üzerinden atamamasının sebebi henüz anlaşılamadı. İtalyan kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rugani ve Matuidi 15 Nisan'dan beri negatif çıkıyor. Dybala ise semptomları göstermese de korona virüsü atlatamadı" denildi. Ayrıca kulüp futbolcuların kullandığı her yerin steril edildiği ve İtalyan hükümetinin koyduğu kurallara harfiyen uyulduğunu aktardı.