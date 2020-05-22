Taison hamlesi

Geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, uzun yıllardır gündeminde olan Taison'dan vazgeçmiyor. Sarı- lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde de gündeme gelmesine rağmen sözleşmesinin sona erdiği Shakhtar Donetsk'e yeniden imza atan Brezilyalı futbolcu için tekrar harekete geçti. Ukrayna ekibiyle 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Sambacı'da ısrarcı olan Kanarya, transfer döneminde bu oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

AYRILMAK İSTİYOR

Sol kanatta oynayan ve görev verilmesi halinde 10 numara pozisyonunda da forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun 8 sezondur formasını giydiği Shakhtar Donetsk'ten ayrılmak istediği iddia ediliyor. 10 Kasım 2019'da Dinamo Kiev ile oynadıkları Ukrayna Ligi karşılaşmasında rakip taraftarların ırkçı tezahüratlarından sonra bu ülkeden ayrılacağı sıkça dile getirilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor. Son 8 sezondur Shakhtar formasını giyen tecrübeli futbolcu da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.