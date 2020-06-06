Golcü atağı

Süper Lig'de gelecek yıl hücum bölgesinde değişiklik planlayan Göztepe yönetimi rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarıkırmızılılar, son iki sezondur verim alamadığı forvet hattını Feyenoord'un yıldızı Nicolai Jörgensen ile güçlendirmeyi planlıyor. Hollanda ekibinde iyi bir sezon geçiren Danimarkalı futbolcuyu listesine alan Göz-Göz menajeri vasıtasıyla futbolcunun nabzını yokladı. İlk temasların olumlu sonuçlandığı belirtilirken 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunması ise transferin önünde en büyük engel.

RESMİ TEKLİF YAPACAK

Önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan Göz-Göz yönetimi, Jörgensen'i kiralık olarak renklerine bağlamayı düşünüyor. Yönetim futbolcuyu ikna etmesi halinde, Feyenoord'un kapısını çalarak resmi teklifini iletecek.



Göztepe'nin ilgilendiği Nicolai Jörgensen, bu sezon Hollanda'da Feyenoord formasıyla 19 maça çıkarken fileleri 5 kez havalandırıp, 2 de asist yaptı. Jörgensen, ülkesinde Akademisk altyapısında yetişirken, Leverkusen, K'Lautern ve Kopenhag'ta da forma giydi. 2016 yılında bu yana Feyenoord forması giyen ve 2022 yılına kadar kontratı bulunan Jörgensen, forvet arkası ve sol kanatta da forma giyebiliyor.



TRABZONSPOR DA DEVREYE GİRDİ

Göztepe'nin Jörgensen transferi için Süper Lig'den bir rakibi daha var. Trabzonspor'un da Danimarkalı futbolcu için devrede olduğu öğrenilirken sarı-kırmızılılar cazip bir teklifle 29 yaşındaki futbolcunun aklını çelmeye çalışıyor. Danimarka Milli Takımı'nda alt yaş kategorilerinde de forma giyen Jörgensen, A Milli formayı 39 kez terletirken 9 da gol atmayı başardı.

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