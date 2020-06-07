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Yıldızlar Ada’ya doğru

Altınordu’nun vitrine çıkardığı Ravil ve ’ye talip oldu. İngiliz ekibi 7.5 milyon Euro’yu gözden çıkarırken iki kulüp arasında pazarlıklar da sürüyor

Yıldızlar Ada’ya doğru
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Altınordu'da sezon başında vitrine çıkan Ravil Tagir ve Burak İnce'ye İngiltere'den talip çıktı. Dünyaca ünlü İngiliz kulübü Liverpool, kırmızı-lacivertli ekibin iki yıldızına resmen talip oldu. Liverpool'un 2 oyuncu için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İzmir temsilcisinin ayrıca satıştan yüzde 30 pay da istediği gelen haberler arasında.

ÖNCELİK PREMİER LİG OLACAK
İki ekip transferde anlaşsa bile 18 yaşından küçük oldukları için Ravil 1, Burak İnce de 2 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Oyuncular 18 yaşın altında olduğu için İngiltere'de çalışma izni alamıyorlar. Başkan Seyit Mehmet Özkan, transferde öncelikli hedeflerinin oyuncuları Avrupa'ya göndermek olduğunu söyledi. Özkan, "Yetiştirdiğimiz futbolcuları Premier Lig'de izlemek ilk hedefimiz" dedi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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