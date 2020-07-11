Menemen’de Ngoo sesleri

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor gelecek sezon kadrosuna takviye yapmak için Arnavutluk'un Tirana ekibinden forvet Micheal Ngoo'yu listesine aldı. Bu sezon 26 maçta 9 gol atıp 14 asist yapan Nijerya asıllı İngiliz vatandaşı Ngoo için sarı-lacivertli kurmayların harekete geçmesi bekleniyor. Pandemi öncesi İzmir ekibinin teknik patronu Cenk Laleci ve yardımcısı Orhan Terzi'nin Arnavutluk'a giderek Ngoo'yu canlı izlediği öğrenildi. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği öğrenilen 27 yaşındaki oyuncu için yönetimin düğmeye bastığı öğrenildi. Ngoo, İngiltere Milli Takımı'nda altyapı kategorilerinde 7 kez forma giydi ve 2 gol kaydetti. Santrfor bölgesinde görev yapan Ngoo kariyerinde forma giydiği 141 karşılaşmada 34 gol atıp, 32 asist yaptı.



GENÇLER SAHADA

TFF 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Ekol Göz Menemenspor'da son karşılaşmada oynayan genç futbolcuların yine görev yapması bekleniyor. Gelecek sezon yapılanmasına başlayan İzmir temsilcisi, altyapıdan çıkan oyunculara geri kalan maçlarda şans verip gelişmelerini takip etmek istiyor.