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Haberler Spor Kızılcabölükspor’da baskan tepki koydu

’da baskan tepki koydu

Kızılcabölükspor’da baskan tepki koydu
Giriş Tarihi: 17.7.2020

TFF 3. Lig'de 7 yıldır mücadele eden Kızılcabölükspor'un 10 yıldır başkanlığını yapan Osman Duran, 11 kişilik yönetim kurulu kararıyla kulübün satışa çıkarılmasını, kendi adına destek bulmak amaçlı girişim olarak niteleyenlere karşı tepki gösterip, 'Blöf yapmadığımızı görecekler' dedi. Kulübün devredilmesi konusu birkaç kez gündeme gelen ancak telefonlarını bile açmaya tenezzül etmeyen bazı yöneticilerin tavrı nedeniyle Denizlispor'la defteri kapattıklarını açıkladı. Duran, "Ne oluyor. Neden böyle bir karar aldınız' diye merak edip soran yok. Üzgünüz" dedi.

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