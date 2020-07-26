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Haberler Spor Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu

'de ayrılan 5. isim oldu

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. Jerome'un yanı sıra kaleci Beto, , ve 'le yollarını ayıran temsilcisi, sözleşmesi biten 5 oyuncuyla devam etmeme kararı aldı.

Göztepe'de ayrılan 5. isim Cameron Jerome oldu

26.07.2020, 18:30

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Jerome'a emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

5 OYUNCU AYRILDI

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Cameron Jerome, lig ve kupada çıktığı 54 maçta 9 gol atmıştı.

Jerome'un yanı sıra kaleci Beto, Andre Castro, Deniz Kadah ve Wallace Reis'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, sözleşmesi biten 5 oyuncuyla devam etmeme kararı aldı.

Göztepe, Deniz Kadah'la yollarını ayırdı

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