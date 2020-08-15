F.bahçe’de Muric gitti

Yaptığı flaş transferlerle gündeme bomba gibi düşen Fenerbahçe'de dün yine hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertliler Kosovalı golcüsü Muric'i 16 milyon garanti para artı 2 milyon Euro bonus geliri karşılığında Seri A ekibi Lazio'ya sattı.

BEŞ YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu bonuslarla birlikte 18 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine gitti. Bu rakam harcama limitleri konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'ye de ilaç gibi geldi. Lazio'nun, Vedat Muric ile yıllık 2 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde Muric'in yerine PAOK'tan Akpom, AEK'dan Livaja, Al Duhail'den ayrılan Mandzukic, Alanya ile sözleşmesi biten Cisse gibi isimler var.

RİZESPOR'DA PARLADI

Türkiye macerasına Giresunspor'da başlayan ardından önce Gençlerbirliği ve sonra da Rizespor'da forma giyen 26 yaşında 1.94 boyundaki Muric, ülkesinin Lira takımında futbola başladı. 2011'de profesyonel olan Muric, ardından Teuta ve Besa takımlarında forma giydi. 2014'te Eskişehir'de denemeye alınan ve beğenilmeyen Muric, Rize'de 42 maçta 19 gol atıp 9 golün asistini yaptı. Geçen yıl Fener'de 36 maçta 17 gol 6 asistle oynayan Muric kariyerinde 240 maçta 82 gol kaydetti.



BALİC'E ÇOK YAKLAŞTI AMA

Vedat Muric 16 milyon Euro'ya Lazio'ya imza atarken Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı ikinci oyuncu olmayı başardı. Bu unvan, 1999'da şu anki kurla 21 milyon Euro'ya Real Madrid'e imza atan Elvir Balic'e ait. Süper Lig'de listenin başında ise 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan eski Beşiktaşlı Cenk Tosun var.