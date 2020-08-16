G.Antepli Kayote için harekete geçtiler

Transferde daha önce Kocaelispor'dan golcü Burak ve Hatayspor'dan ön libero Kubilay'ı alıp Soner'le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü Shakhtar Donetsk'le pazarlıklar başladı. Golcüleri Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek'i gönderen ve iki forvet almayı planlayan yönetim F.Bahçe'nin de talip olduğu boşta olan Loic Remy'den haber beklerken Dinamo Kiev'den Rodrigues, Başakşehir'den Robinho ve Udinese'den Teodorczyk ile de temaslarını sürdürüyor.