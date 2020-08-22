Ukrayna çıkarması

Hücum hattına Brown Ideye'yi alarak ilk transferini gerçekleştiren Göztepe yönetimi, ikinci hamleyi yapmak için de temaslarına başladı. İleri uca bir takviye daha yapacak olan İzmir temsilcisi geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'in yıldız golcüsü Gerson Rodriguez'i renklerine bağlamak için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Sezonun bitiminin ardından Ukrayna ekibine geri dönen Nijeryalı oyuncu ile temasa geçen kurmaylar ilk görüşmelerden olumlu yanıt aldı. 25 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamayı planlayan yönetim, Ukraynalı kurmaylarla temasları sıklaştıracak. Kiev'in Kayseri'den ayrılan Kravets'i transfer etmesi halinde Rodriguez'in Göz-Göz'e transferinin önünün açılması bekleniyor.