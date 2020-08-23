Menemen tam gaz

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 2020- 2021 sezonu kadro planlamaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Altay'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile 1 yıllık, Almanya'nın TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır ile 2 yıllık sözleşme imzalarken gündemine bir futbolcu daha aldı. İzmir ekibi, Japon temsilcisi Omiya Ardija'da forma giyen Bosna Hersekli Nermin Haskic'i de transfer listesine ekledi. 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ekol Göz Menemenspor'un Nermin Haskic ile temas kurduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu FK Buducnost, FK Sarajevo, Vozdonac, Kosice, Zilina, Podbeskidzie, Ruzomberok ve Radnicki Nis takımlarında da oynadı. Bosna Hersekli oyuncunun Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı açıklandı.

TAKIM GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Bu arada Ekol Göz Menemenspor, 26 Ağustos Çarşamba günü Afyon'da düzenlenen Zafer Kupası'nda görücüye çıkacak. İzmir ekibi saat 18.00'de Bursaspor ile karşılaşacak. Turnuvaya ayrıca Göztepe ile Ankaragücü de katılıyor.