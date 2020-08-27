Göztepe Teknik Direktörü Palut: Sezona hazır gireceğiz

Kampta oynadıkları ilk hazırlık maçında Ankaragücü'ne 2-1 yenildiklerini ancak sonuca takılmadıklarını belirten genç teknik adam, "Ankaragücü maçının ilk yarısında ve ikinci devresinde farklı kadrolarla mücadele ettik. Bizim için ilk yarı daha iyiydi. Kadromuzdaki genç futbolcularımızı da görme şansım oldu. Geçen sezon forma giyen oyuncularımızla birlikte gençlerimize şans verdik. Yeni transferlerimizden Burak ve Kubilay'ı sahaya sürdüm. Takım genel görüntüsünden memnunum. Sezon başlayana kadar eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.





Afyon kampında yarın bu kez Bursaspor'la karşılaşacaklarını ifade eden İlhan Palut, "Geçen sezondan bu yana gol yollarında sorun yaşadığımızı söyleyebilirim. Yeni transferlerimiz Brown Ideye ve Cherif Ndiaye bize hücumda önemli katkılar sağlayacaktır. Aramıza yeni isimler de katılacak. Onların gelmesiyle daha da güçleneceğiz. Bu sezon her takım için zorlu olacak. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Göztepe armasını güçlü şekilde sahada temsil edeceğimizden taraftarımızın şüphesi olmasın. Şu ana kadar kampta ciddi bir sakatlık yaşanmaması da bizi çok mutlu ediyor" dedi.