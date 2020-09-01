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Haberler Spor A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı!

'ın yeni formaları görücüye çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları açıklandı. Beyaz ve kırmızı renkte açıklanan iki forma 'Milli Takımlar' sosyal medya hesabından yayınlandı.

A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı!

01.09.2020, 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,10:28

A Milli Takımımızın merakla beklenen yeni formaları açıklandı. 'Milli Takımlar' sosyal medya hesabından paylaşılan formalar büyük beğeni topladı. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020'de yeni formalarla mücadele verecek.

İşte yeni formalar...

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