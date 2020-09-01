A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı!

A Milli Takımımızın merakla beklenen yeni formaları açıklandı. 'Milli Takımlar' sosyal medya hesabından paylaşılan formalar büyük beğeni topladı. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020'de yeni formalarla mücadele verecek.
İşte yeni formalar...
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