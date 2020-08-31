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Haberler Karşıyaka Karşıyaka'da tek Anıl kaldı

'da tek Anıl kaldı

3. Lig'de öncesi iç transferde sözleşmesi biten 9 futbolcunun 8'iyle yeniden anlaşan , yalnız Anıl Çıracı'yı ikna etmeye çalışıyor.

Karşıyaka'da tek Anıl kaldı

DHA

31.08.2020, 13:54

Şimdiye kadar Mustafa Aşan, Cenk, Metin, Arif, Hakan, Harun, Mustafa Değirmenci ve Fatih'le sözleşme yenileyip takımda tutan transfer yasaklısı yeşil-kırmızılıların hafta içinde Anıl'la da anlaşıp nikah tazelemesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta 2014-2015 sezonunda altyapıdan profesyonel olan Anıl, transfer yasağıyla geçen son 4 yılda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden oldu. Sağ bek ve sol bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu 3. Lig'de 2018-2019 sezonunda 35, geçen sezon ise 27 maçta forma giydi. Yeni sezona Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar koronavirüs testinden geçti. Kaf-Kaf'ta takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara katılmayan Özgür ve Görkem'in durumları ise belirsizliğini koruyor.

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