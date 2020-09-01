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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimi yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de uygulanan harcama limitinin TFF 1. Lig ve sonrasında TFF 2. Lig'de de uygulanacağını açıkladı.

AA 01.09.2020, 17:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,17:12