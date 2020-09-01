TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-21 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine göre liglerdeki ilk hafta maçları şöyle:
TFF 2. Lig:
- Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor
Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor
Niğde Anadolu-Hacettepe
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor
Sancaktepe-Hekimoğlu Trabzon
İnegölspor-Zonguldak Kömürspor
Çorum FK-Manisa FK
Kocaelispor-Sarıyer
Ergene Velimeşespor-Uşakspor
- Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Elazığspor
Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor
1922 Konyaspor-Sakaryaspor
Serik Belediyespor-Pendikspor
Eyüpspor-Pazarspor
Kardemir Karabükspor-Başkent Akademi
Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Kırklarelispor-Sivas Belediyespor
TFF 3. Lig:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Edirnespor
Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor
Kızılcabölükspor-Çankaya FK
Manisaspor-Diyarbakır FK
1928 Bucaspor-Ofspor
1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor
Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor
- 2. Grup
Karaman Belediyespor-Tekirdağspor
Mardin Büyükşehir Başakspor-Tokatspor
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor
Erzinspor-Halide Edip Adıvarspor
Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği
Ceyhanspor-Çengelköy Futbol Yatırımları
Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959
Kahta 02-Ağrı 1970
- 3. Grup
Erbaaspor-Batman Petrolspor
Altındağspor-Şile Yıldızspor
Esenler Erokspor-Somaspor
Isparta 32-Karşıyaka
Gölcükspor-Çarşambaspor
Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu
Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor
Yalovaspor-Çatalcaspor
- 4. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor
Düzcespor-Muğlaspor
1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor
Kestelspor-Kozanspor
52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954
Sultanbeyli Belediyespor-Modafen
Bayrampaşaspor-Siirt İl Özel İdareAkhisarspor’da 'feda' sezonu Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 3. turdaki rakipleri belli oldu 1. Lig ve 2. Lig'e harcama limiti geliyor
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.