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Menemen’de Emre sesleri

Ekol Göz Menemen hücum hattına takviye yapmak için ’ı listesine ekledi.

Menemen’de Emre sesleri
Giriş Tarihi: 15.9.2020

TFF 1. Lig'de sezona kendi sahasında Altınordu yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor'da haftasonu Giresunspor deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli yönetimde takviye çalışmaları için kolları sıvadı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kurmaylar forvet hattına transfer yapmak için gaza bastı. Ekol Göz Menemenspor'da geçen sezon Almanya'da 3. Lig ekibi Türkgücü München'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Emre Güral'ın olduğu öğrenildi. Türkiye'de bir çok kulüpte forma giyen golcünün bonservis sorunu bulunmuyor. Yönetimin, Emre ile temasa geçmesi bekleniyor.

BUCASPOR'DA YILDIZI PARLADI
FUTBOLA Almanya'da Regensburg kulübünde başlayan Emre daha sonra SV 07 Elversberg ekibinde forma giydi. Başarılı oyuncu 2011 yılında Bucaspor'a transfer oldu. Türkiye'de Trabzon, Antalya, Antalyaspor ve son olarak Eskişehirspor kulüplerinde forma giydi. Emre kariyerinde sahaya çıktığı 242 maçta 76 kez rakip fileleri havalandırdı ve 16 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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