  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

'dan İşcan'a görev

, " İşcan, Salı günü oynanacak G Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. 'ın Çimkent şehrindeki 'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak" açıklamasını yaptı.

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

AA

21.09.2020, 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,17:04

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada İşcan, "22 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası G Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Kazakistan'ın Çimkent şehrindeki Namyz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak." denildi.

Vedat Muriqi koronavirüse yakalandı! İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Medipol Başakşehir sezona kötü başladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA