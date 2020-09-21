Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada İşcan, "22 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası G Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Kazakistan'ın Çimkent şehrindeki Namyz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak." denildi.
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UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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