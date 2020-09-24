  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir karşısında

, karşısında

, 'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem  yönetecek. Geçen yılın şampiyonu Başakşehir, lige mağlubiyetle başladı.

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir karşısında

AA

24.09.2020, 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,11:47

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Avrupa’da tur günü Kara Kartal’da karar Aboubakar Nazilli, formalarını müthiş kliple tanıttı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA