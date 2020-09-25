Aslıhan: Rotamız Play-Off

Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan ve 10. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın pasörü Aslıhan Kılıç, son haftalarda ortaya koyduğu performansla büyülüyor. Yaptığı asistlerle takımına katkı veren 22 yaşındaki genç oyuncu, file önündeki bloklarıyla da rakip atakları durduruyor. Aslıhan, ilk 4 haftada oynanan maçlarda smaçörlere yaptığı müthiş asistlerle dikkat çekti. Aslıhan, alınan galibiyetlerin adeta gizli kahramanı oldu. Asistlerinin yanı sıra rakip ataklarına file önündeki müdahalesiyle geçit vermeyen Aslıhan Kılıç, başantrenör Alper Hamurcu'nun da en güvendiği isimler arasında yer almayı başardı.

PTT'DEN GELDİ

Sezon başında PTT'den kadroya dahil edilen genç oyuncu, takım olarak bu yıl hedeflerinin Play-Off'lara kalmak olduğunu söyledi. Takımda adapte sorunu yaşamadığını belirten Aslıhan, "Burada bir aile ortamı var. Herkes takımın başarısı için çok çalışıyor. Bunun karşılığını aldığımız galibiyetlerle taçlandırıyoruz. Her geçen gün daha da iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.



"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

AYDIN BŞB'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Aslıhan, şöyle devam etti: "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. İyi ki Aydın'ı tercih etmişim. Umarım takım olarak hepimiz iyi bir sezon geçiririz. Sultanlar Ligi'nde çok güçlü takımlar var. Bu yıl lig, gerçekten her takım için zor geçecek. Bu bilinçle başantrenörümüz Alper Hamurcu öncülüğünde takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Takım olarak hedefimiz, Play-Off'lara kalmak. Play-Off'ların ardından Avrupa Kupası biletini alabilmek."

İHSAN KARATAŞ