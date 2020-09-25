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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

, 'u konuk edecek

Süper Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan , 'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

AA

25.09.2020, 17:10 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,17:14

Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.

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