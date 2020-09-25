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'nin konuğu FK

'in başarılı isimlerden , yarın 1 puanı olan ve henüz galibiyeti bulunmayan 14. durumdaki  FK ile 'de karşılaşacak.

Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

AA

25.09.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,10:46

İlk hafta konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek lige başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, yarın 1 puanı olan ve henüz galibiyeti bulunmayan 14. durumdaki Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Göztepe'de Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni'nin sakatlıkları bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Ligde geçen sezonki 2 karşılaşma da 1-1 sona ermişti.

GAZİANTEP, GÖZTEPE DEPLASMANINDA

Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

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