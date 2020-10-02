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UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grup kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Türkiye'den sadece Sivasspor'un olduğu kura çekiminde gruplar belli oldu. İşte Sivasspor'un rakipleri...

02.10.2020, 14:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020,15:04