UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile aynı grupta yer aldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.
Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan katıldı.
A GRUBU: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofya
B GRUBU: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk,
C GRUBU: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva, Nice
D GRUBU: Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan
E GRUBU: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia
F GRUBU: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka
G GRUBU: Braga, Leicester City, AEK Atina, Zorya Luhansk
H GRUBU: Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille
I GRUBU: Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor
J GRUBU: Tottenham, Ludogorets, LASK Linz, Antwerp
K GRUBU: CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberg
L GRUBU: Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Liberec
22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İspanyol kulübü Sevilla'nın mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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