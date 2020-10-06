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Süper Lig kulüpleri 1. transfer dönemini hareketli geçirdi

Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi. Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, yaz transfer sezonunun hareketli geçirerek yerli ve yabancı oyuncuları kadrolarına dahil etti.