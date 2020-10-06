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Başakşehir, 'ü kadrosuna kattı

yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, forması giyen milli futbolcu 'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı" ifadelerini kullandı.

Başakşehir, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı

AA

06.10.2020, 11:02

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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