Kaf-Kaf Cizre önünde

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Karşıyaka bugün Cizrespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Kaf- Kaf'ta Yalovaspor önünde kırmızı kart gören sağ bek İlyas'ta cezalı olduğu için bugün sahadaki yerini alamayacak. İzmir ekibi grupta topladığı 13 puanla zirvede yer alırken, konuk Cizrespor ise 1 puanla 16. basamakta bulunuyor. 21 gün içinde oynayacakları 6 önemli maçın ilkine çıkacaklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Cizrespor karşılaşmasıyla birlikte zorlu bir maratonun içine gireceğiz. Cizrespor'u yenip yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Tüm kulüplerde olduğu gibi bizde de kovid-19'a yakalanan arkadaşlarımız oldu. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramızda olurlar" diye konuştu.



KSK'YE ANLAMLI ZİYARET

YAŞAR Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Feyhan Yaşar geçtiğimiz gün kulübü ziyaret etti. Yaşar, futbolculara başarılar diledi. "Bu sezon inşallah şampiyon olursunuz" diyen Yaşar'ın bu güzel sözüne karşılık futbolcular hep bir ağızdan, "Karşıyaka evimiz, Selçuk Yaşar babamız" tezahüratında bulundu. Bu anlamlı tezahürat karşısında Yaşar'ın duygusal anlar yaşadığı gözlendi.