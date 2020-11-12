Atletizm şöleni İstanbul’da

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da yapılacak. Başkan Çintimar mutlu olduklarını söyledi.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF), 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve ülke temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin adaylık başvurusu değerlendirildi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Çintimar, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Türkiye'de atletizm adına çok önemli günlerden birini yaşadıklarını dile getiren Çintimar, "Bu organizasyon için 1.5 yıldır çalışan ekibimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu, bizim için bir güven ve mutluluk. İstanbul'un olimpiyat hevesi için bir adım daha atmış olacağız" dedi. İstanbul 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Genel Koordinatörü Mustafa Yasin Taş ise 2012'den bu yana böyle büyük bir organizasyon yapılmadığını vurgulayarak, "Adaylıklarımız olmuştu ama alamamıştık. 1.5 yıllık emeğimizin karşılığını almış bulunuyoruz, bunun için çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.