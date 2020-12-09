Balıkesir çok zorlu sınavda

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) hafta sonunda BUDO Gemlik Basketbol'u 79-69 mağlup ederek moral bulan Balıkesir BŞB, hafta içi mesaisinde Sigortam. net ile karşı karşıya geliyor. 9. hafta mücadelesi İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Balıkesir BŞB, 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 13., Sigortam. net ise 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

10 GÜNDE 4 MAÇA ÇIKACAK

Balıkesir BŞB, TBL'de 10 gün içinde 4 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Yeşil-mavililer, bugünkü Sigortam. net maçının ardından 10. hafta maçında 12 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'da Semt77 Yalovaspor'u ağırlayacak. 16 Aralık tarihinde 6. haftanın erteleme karşılaşmasında saat 18.00'de GCT Düzce'yi konuk edecek olan Balıkesir BŞB, 19 Aralık'ta saat 15.00'te Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e konuk olacak.

SERVET SARUN