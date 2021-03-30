Alpaslan ve Enis Milli Takım’da

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım'da son dakika sürprizi yaşandı. Yaşanan sakatlıklar ve korona virüs vakaları nedeniyle birçok oyuncusundan yoksun kalacak olan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzmir'den iki oyuncuyu daha ay-yıldızlı ekibe çağırdı. Son anda Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç kadrodan çıkarılırken Göztepe'den Alpaslan Öztürk ile 1. Lig ekibi Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan da Milli Takım'a çağrıldı.

BÜNYAMİN DE DAVET EDİLDİ

27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ve 18 yaşındaki Enis Destan kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet alırken, İzmir'den ay-yıldızlı ekibe giden futbolcu sayısı da 3'e yükseldi. Daha önce de yine Göztepe'den Halil Akbunar kadroya davet edilmişti. Güneş ayrıca Antalyaspor'dan 20 yaşındaki Bünyamin Balcı'yı da Letonya maçı kadrosuna aldı. Daha önce de İrfan Can, Nazım Sangare, Zeki Çelik ve Merih Demiral Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartılmıştı.