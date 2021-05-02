Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket şampiyon oldu

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) üst üste 14. galibiyetini evine İstanbul Basket'i farklı yenerek alan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonun bitimine 1 maç kala şampiyonluk ve ING Basketbol Süper Lig'e çıkışını garantiledi, şampiyonluk coşkusu yaşadı: 87-63.

DENİZLİ'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Denizli temsilcisi maçın ilk periyodunu Hakan'ın skorer oyunuyla 21-15 önde tamamladı. Ev sahibinin farkı çift haneli sayılara taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 46-32 girildi. Merkezefendi'nin üstünlüğünü 20 sayı farka kadar çıkardığı üçüncü periyot 65-48 sonuçlandı. Dördüncü ve son periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi, salondan rahat galibiyetle ayrılıp şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 29 maçta 21. galibiyetini alan Denizli temsilcisi, kenti tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Daha önce Pamukkale Üniversitesi'nin TBL'de temsil edip defalarca şampiyonluğu ıskaladığı Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, Süper Lig'e adını yazdıran ilk takım oldu.

TEMELİ 2017'DE ATILDI

MERKEZEFENDİ Belediyesi, TB2L'de mücadele edecek Yüksekçıta Koleji ile 6 Eylül 2017'de işbirliği protokolü imzaladı. TBF tarafından 2. Lig'e davet edilen Yüksekçıta Koleji'nin ismi, anlaşma çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji olarak değiştirildi. Kulübün 2018'de ismi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olan kulüp, 2018-2019'da Play- Off'ta Fethiye Belediye'yi yenip 1. Lig'e çıktı.

TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE GEÇEN YIL ALINMADI

MERKEZEFENDİ Belediyesi Denizli Basket'in şampiyonluk karşılaşmasını tribünde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Merkezefendi Belediye Başkanı Şehiz Doğan ve yöneticiler takip etti. Yeşil-siyahlıların geçen sezon Süper Lig'e alınma hayali, teminat mektubu şartını geç yerine getirebildiği gerekçesiyle gerçekleşmemişti.

DEVECİLER: KALICI OLMAYI İSTİYORUZ!

MERKEZEFENDİ Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, şampiyonluk sonrası 2018 yılında kurulan kulüplerinin 3 yıl içinde Süper Lig'e yükseldiğini ifade etti. Deveciler, "Bu başarıya katkı gösteren herkese teşekkür ederiz. Gerçekten muazzam bir iş çıkardık. Zaman içinde Denizli bunun ne kadar önemli olduğunu hissedecek. Bundan sonra yeni hedefler koyup bunlara ulaşmaya çalışmalıyız. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve başarılara imza atacak bir takım oluşturacağız. Adım adım ilerleyeceğiz ve bu işi başaracağız" diye konuştu. ZAFER AKTAŞ GURURLU

Sezon ortasında Play-Off hattının dışında devraldığı takımı üst üste 14 galibiyetle şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, çok sevinçli olduklarını belirtti. Aktaş, "Bugünü çok bekledik. 14 maçtır kazanıyoruz. Mutluyuz. Çok karakterli insanlarla birlikte çalıştım. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Denizli, Süper Lig'i çok arzuladı. Bugün tarihi bir gün. Sonunda kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkürlerim. Güzel olan bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek" diye konuştu.

ALTAN: HAK ETTİK

DENİZLİLİ basketbolculardan Altan Erol, bu başarıyı elde edebilmek için tüm oyuncuların yoğun bir çaba sarf ettiğini dile getirerek, "İnanılmaz mutluyuz. Denizli'nin özlemini giderdik. Bizim de emeğimiz olduğu için çok sevinçliyim. Denizli Süper Lig'i hak etti. İnşallah devamlılığı olacak. Başarılar elde etmek istiyoruz. Buraya gelmek için çok çalıştık. Gemiyi limana yanaştırdık" dedi. Mehmet Özdoğan ise "Çok zor maçlar oynadık. Süper Lig'i çok istiyorduk. Sonunda başardık" şeklinde konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP