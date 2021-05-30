Son dakika: Anadolu Efes EuroLeague Şampiyonu oldu

THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, dev finalde Barcelona ekibi ile karşı karşıya geldi. Oyunun büyük bir bölümünü üstün götüren temsilcimiz, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in devleştiği maçı 81-86 kazanarak tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Barcelona 22 - 15 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Barcelona 36 - 39 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Barcelona 58 - 65 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Barcelona 81-86 Anadolu Efes

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan "Turkish Airlines #EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan #AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TARİHİ BAŞARI

THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Yarı finalde Rus ekibi CSKA'yı saf dışı bırakarak adını finale yazdıran Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Barcelona karşısında büyük bir zafer kazandı ve sahadan 86-81 galip ayrılarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-15 yenik tamamlayan Anadolu Efes, ikinci periyotta büyük bir üstünlük kurdu ve ilk yarı 39-36 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koymaya devam eden Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 üstün girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son periyotta hata yapmayan Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek THY Euroleague'de şampiyon oldu.

Tarihinde ikinci kez final oynayan temsilcimiz, ilk şampiyonluğunu Barcelona'ya karşı kazanmış oldu.