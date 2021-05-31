Milli Takım’ın rakibi Gine

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Gine ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak.

GÜNEŞ KARAR VERECEK

MÜCADELE TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek. Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six, daha önce kadroya davet ettiği Amadou Diawara, Mohamed Mady Camara, Naby Keita, François Kamano, Seydouba Soumah ve Mohamed Bayo'nun yerine Florentin Pogba, İbrahima Camara, Aguibou Camara, Yakhouba Barry, Moustapha Kouyate ile Aboubacar Camara'yı da dahil etti.