Manisa düğmeye bastı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü dış transferde gaza bastı. Samsunspor'dan stoper Veli Çetin'i renklerine katan Manisa ekibi dünde üç önemli futbolcuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar, Giresunspor'un savunma oyuncusu Sadi Karaduman ve Denizlispor'dan orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile iki yıllık. Eskişehirspor'dan genç savunmacı Bedirhan Altıntaş ile de 3 yıllık anlaşma sağladı.

Düzenlenen imza törenlerinde kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı ve sportif direktör Serkan İşyapan hazır bulundu. Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı'da başarılı futbolcuya başarılar diledi. Hedefleri ve ilkeleri olan bir kulüp olduklarını belirten Başkan Vekili Engin Anlı, "Transferde sokağa atacak paramız yok. Biz bir sistem takımıyız. Bu sistemde bize katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak için çalışıyoruz. Kimse bizden astronomik rakamlara flaş takviyeler beklemesin. Elimizde hazır bir ekibimiz var. Bunun üzeri nokta atışları yapacağız" dedi.

SAVUNMA GÜÇLENDİ

1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK ilk takviyelerini savunma hattına aldı. Siyah-beyazlılar, Samsunspor'dan Veli Çetin ve Giresunspor'dan Sadi'yi bünyesine kattı. Geçen sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Recep Burak Yılmaz da takıma döndü. Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda da Ahmet Kesim, Ümit Kurt ve Birkan Yılmaz gibi savunma oyuncuları yer alıyor