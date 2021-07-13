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Haberler Spor İtalya destan yazdı

İtalya destan yazdı

İtalya destan yazdı

13.7.2021

EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi saf dışı bırakıp kupaya uzanması, Çizme'de büyük bir sevince neden oldu. Penaltı atışlarının ardından ülkede tam bir bayram yaşandı. İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan Katanya kentinde şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Kent sokaklarına inen İtalya taraftarları, ellerinde bayraklarla konvoya katıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. İtalyan basını da Avrupa'nın zirvesine yerleşen milli takıma övgüler yağdırdı. Corriere dello Sport, "2018'deki 'Büyük Utanç' şimdiden unutuldu" manşetini atarken, Tuttosport: "Büyüleyici bir hikaye anlatıyoruz", La Repubblica gazetesi de "Avrupa bizim" yorumunu yaptı.

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