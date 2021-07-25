Bergama’dan çifte imza

Üçüncü Lig'de kongresini yapıp teknik direktörlük görevine Murat Yoldaş'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Bergama Belediyespor, ilk imzayı Karacabey Belediyespor'dan Gökhan Cingirt'e attırdı. Kariyerinde daha önce Gümüşhanespor, Sultanbeyli Belediyespor ve Turgutluspor'da da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkan Bilir Altay'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

KALECİ GÜRBÜZ TAMAM

Öte yandan Bergama Belediyespor, geçen sezon Ağrı 1970'te forma giyen kaleci Mustafa Gürbüz'le anlaştı. Mersin İdmanyurdu altyapısında yetişen 27 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 3. Lig'de ilk yarıda Yeşilyurt Belediyespor'da 7 karşılaşmaya çıkarken, ikinci devrede 14 karşılaşmada Ağrı ekibinin kalesini korudu.