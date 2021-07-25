  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bergama’dan çifte imza

Bergama’dan çifte imza

Bergama’dan çifte imza

25.7.2021

Üçüncü Lig'de kongresini yapıp teknik direktörlük görevine Murat Yoldaş'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Bergama Belediyespor, ilk imzayı Karacabey Belediyespor'dan Gökhan Cingirt'e attırdı. Kariyerinde daha önce Gümüşhanespor, Sultanbeyli Belediyespor ve Turgutluspor'da da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkan Bilir Altay'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

KALECİ GÜRBÜZ TAMAM
Öte yandan Bergama Belediyespor, geçen sezon Ağrı 1970'te forma giyen kaleci Mustafa Gürbüz'le anlaştı. Mersin İdmanyurdu altyapısında yetişen 27 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 3. Lig'de ilk yarıda Yeşilyurt Belediyespor'da 7 karşılaşmaya çıkarken, ikinci devrede 14 karşılaşmada Ağrı ekibinin kalesini korudu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama’dan çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.