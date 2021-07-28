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Haberler Spor Manisa FK’nın gözü Tormin’de

Manisa FK’nın gözü Tormin’de

Afyon’a gelen 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla yönetim arasında pazarlıklar sürüyor.

Manisa FK’nın gözü Tormin’de

28.7.2021

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Guevin Tormin'le pazarlıklarını sürdürüyor. Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen genç oyuncuyu kente getirdi. Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza atacağı duyurulmuştu. Guevin Tormin'le Afyonkarahisar kampında yapılan ilk görüşmede pürüzler çıktığı, pazarlıkların devam ettiği açıklandı. Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika'da iki sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux'da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı.

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