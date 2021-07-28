Manisa FK’nın gözü Tormin’de

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Guevin Tormin'le pazarlıklarını sürdürüyor. Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen genç oyuncuyu kente getirdi. Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza atacağı duyurulmuştu. Guevin Tormin'le Afyonkarahisar kampında yapılan ilk görüşmede pürüzler çıktığı, pazarlıkların devam ettiği açıklandı. Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika'da iki sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux'da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı.