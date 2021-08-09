Izmirli Sarp Eren Odabas, Mersin’de birinci oldu

MERSİN'DE Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Türkiye Şampiyonası'nda hız parkuru büyük erkeklerde İzmirli Sarp Eren Odabaş birincilik kürsüsünde yer aldı. Genç sporcu, 9-12 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek olan Parkur Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.