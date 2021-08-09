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Haberler Spor Izmirli Sarp Eren Odabas, Mersin’de birinci oldu

Izmirli Sarp Eren Odabas, Mersin’de birinci oldu

Izmirli Sarp Eren Odabas, Mersin’de birinci oldu

9.8.2021

MERSİN'DE Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Türkiye Şampiyonası'nda hız parkuru büyük erkeklerde İzmirli Sarp Eren Odabaş birincilik kürsüsünde yer aldı. Genç sporcu, 9-12 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek olan Parkur Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.
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