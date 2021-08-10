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Haberler Spor Bergama Belediye 15 transfer yaptı

Bergama Belediye 15 transfer yaptı

Bergama Belediye 15 transfer yaptı

10.8.2021

3. Lig 1. Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, teknik direktörlük görevine Murat Yoldaş'ı getirdikten sonra transferde fırtına gibi esti. Kadrosuna 15 takviye yapan kırmızı-lacivertlilerde, ilk hedef ligde kalıcı olmak. İç transferde Mehmet Soyarslan'la nikah tazeleyen Bergama, dış transferde kaleye Mustafa Gürbüz (Ağrı 1970), Deniz Çörtlen (Çorum FK), Eren Karataş (Altay), defansa Fikret Topaloğlu (Ofspor), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Osmaniyespor), Yusuf Orhan (Adıyaman 1954), Murat Karadeniz (Karacabey Belediye), Burak Özbakır (Elazığ Karakoçan), Kuban Altunbudak (Altay), Deniz Keskin (Çankaya FK), orta sahaya Gökhan Cingirt (Karacabey Belediye), Murat Berkan Demir (Altay), Muhammet Sait Özvardar (Silivrispor), Yusuf Can Abay (Bucaspor 1928), Alpay Cin'le (68Aksaray Belediye) güçlendi.
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