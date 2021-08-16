Marcao takım arkadaşına yumruk attı!

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma yaşanırken, Marcao'nun takım arkadaşına yumruk attığı görüldü.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
Pozisyonu VAR uyarısıyla monitörden izleyen hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. İşte o anlar...
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