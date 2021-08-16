  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Marcao takım arkadaşına yumruk attı!

Marcao takım arkadaşına yumruk attı!

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma yaşandı! Marcao, takım arkadaşına önce kafa sonra yumruk attı.

Marcao takım arkadaşına yumruk attı!

16.08.2021, 23:20 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021, 23:25

Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma yaşanırken, Marcao'nun takım arkadaşına yumruk attığı görüldü.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Pozisyonu VAR uyarısıyla monitörden izleyen hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. İşte o anlar...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcao takım arkadaşına yumruk attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.