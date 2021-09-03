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Haberler Spor Yusuf Bahadır Türkiye Şampiyonu

Yusuf Bahadır Türkiye Şampiyonu

Yusuf Bahadır Türkiye Şampiyonu

3.9.2021

AYDINLI sporcu Yusuf Bahadır, Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı. Altın madalya kazanan Bahadır, "Milli Takım'daki yerimi aldım" dedi. Sakarya'da düzenlenen şampiyonada Aydın ilini Bıyıklı Spor Kulübü'nden Yusuf Bahadır temsil etti. Büyük erkekler +80 kiloda mücadele eden Bahadır, Türkiye Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanarak, Aydın'ın göğsünü kabartan Bahadır, kürsüde kulübünün bayrağını açtı. Milli Takım'daki yerini alan 42 yaşındaki Bahadır, "Şampiyonada elimden gelenin en iyisini yaptım. Mücadelemi, Türkiye şampiyonluğu ile taçlandırdığım için çok mutluyum. Birinci olarak, Bıyıklı Spor'un bayrağını açmaktan gurur duydum. Milli Takım'daki yerimi aldım" ifadelerini kullandı.

■ İHSAN KARATAŞ

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