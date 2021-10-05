Hedef ilk 4 maç

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. Buluşmada Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop da yer aldı. Milli takımın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kuntz, "Hedefimiz ilk 4 maçtan başarıyla çıkmak. Bizim amacımız bu takımın eski performansını yeniden yakalayabilmek. Bu görev için yüzde 100'ümü vereceğim. Yüzde 99 değil tamamen Türk Milli Takımı için çalışacağım" ifadelerini kullandı. Kafasında oyun stilini oturttuğunu söyleyen Kuntz, "Şenol hoca ile hiç görüşmedim. Şu anda kafamda oyun stilini oluşturmuş durumdayım" dedi. Açıkladığı kadroda olmayan isimlerin bir daha çağrılmayacaklarını düşünmemesini isteyen Kuntz "Kimsenin yeri garanti değil, burada olanlar da sonsuza kadar burada kalacak diye bir şey de yok" diye konuştu.

SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞMEDİM

Kuntz, Sergen Yalçın için yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirtti. Bunun için özür dileyen Kuntz, "Sergen hoca ile görüşmedim. Ancak 4 maçlık süreci atlattıktan sonra teknik adamlarla yüz yüze görüşeceğim" dedi.

AMACIMIZ ÜST SIRALARA ÇIKMAK

KISA, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirten Hamit Altıntop, "Kısa vadede hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Orta vadede, Avrupa Futbol Şampiyonası'na kesinlikle katılmamız gerekiyor. Uzun vadede ise FIFA sıralamasında ilk 15'i zorlamamız gerekiyor, o potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı. Altıntop prim konusunda ise, "Prim sisteminde her şey şeffaf ve net olacak. Pazarlığa açık olmayacak" dedi.



FERDİ'NİN BABASINDAN KİMLİKLİ YANIT

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğiyle ilgili konuştu. Ferdi'nin şu an ne Hollanda ne de Türkiye için forma giymesi netlik kazanmadı diyen Alman çalıştırıcı, "Oyuncunun öncelikle hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi, sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu, şu an Fenerbahçe'de Türkiye ligi kuralları gereği mavi kart ile Türk statüsünde forma giyiyor" dedi, 22 yaşındaki oyuncunun babasından jet yanıt geldi. Baba Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtmek için kimliğini paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" dedi. Baba Kadıoğlu Twitter'dan yaptığı bu paylaşımı bir süre sonra sildi.