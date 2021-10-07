THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın Zalgiris Kaunas, Zenit Saint Petersburg'u saat 20.00'de ağırlayacak. Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile 21.00'de karşı karşıya gelecek. 21.05'te Maccabi Tel Aviv, Kızılyıldız'ı 21.30'da Bayern Münih, Barcelona'yı konuk edecek. Yarın ise 19.00'da UNICS Kazan, AS Monaco ile kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynayacak. 21.00'de ALBA Berlin, Asvel Lyon-Villeurbanne ile, Olympiakos da Real Madrid ile karşılaşacak. Hafta Saski Baskonia - Olimpia Milano karşılaşmasıyla sona erecek.

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