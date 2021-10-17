  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Jordan’ın ayakkabısı en az 1 milyon dolar

Jordan’ın ayakkabısı en az 1 milyon dolar

Jordan’ın ayakkabısı en az 1 milyon dolar

17.10.2021

ABD'Lİ basketbol efsanesi Michael Jordan'ın kariyerinin ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor. 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jordan’ın ayakkabısı en az 1 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.