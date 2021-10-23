MHK için iki aday

Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Serdar Tatlı'nın olay yaratan istifasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı belirlemek için kolları sıvadı. Federasyonun öncelikle başkanlık için iki adayı listenin başına aldığı öğrenildi. Kulislerde ismi geçenler arasında Mustafa Çulcu ve Bünyamin Gezer'in isimleri ilk anda öne çıktı.

BAŞKANLIK DA YAPTI

61 yaşındaki Çulcu, Süper Lig'de 13 sezon boyunca 167 maç yönetirken 1 kez de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmıştı. 48 yaşındaki Bünyamin Gezer ise 2011 yılında hakemliği bırakmıştı. TFF'nin kısa sürede iki adaydan birini Merkez Hakem Komitesi'nin başına getirmesi bekleniyor.