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Haberler Spor El Clasico Real Madrid’in

El Clasico Real Madrid’in

El Clasico Real Madrid’in

25.10.2021

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Özellikle son anları büyük bir heyecana sahne olan dev maçta eflatun-beyazlılar, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda puan farkını açtı. Barcelona'da ise kötü gidişat devam etti. Real Madrid, Barça deplasmanında 32. dakikada David Alaba ve 90+4'te Lucas Vazquez attığı gollerle ezeli rakibini devirdi. Barcelona'nın tek sayısı 90+7'de Sergio Agüero'dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid, puanını 20'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Barcelona ise 15 puanla 8. sırada yer aldı. Barcelona, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Real Madrid ise evinde Osasuna'yı konuk edecek.

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