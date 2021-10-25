Liverpool’dan tarihi galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi, 5'te Keita, 13'te Jota'nın golleriyle 2-0 öne geçti. 38'de Salah'ın golüyle farkı 3'e çıkartan Liverpool, 45+5'te Salah'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle girdi. 50'de Salah kendisinin 3, takımının ise 5. golünü kaydetti. ve Manchester karşısında deplasmanda hat-trick yapan ilk Premier Lig oyuncusu oldu. 60'da ise Pogba, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçı 5-0 kazanan Liverpool puanın 21'e yükseltirken, Manu 14 puanda kaldı. Liverpool, 1936'dan sonra ilk kez Manchester'a 5 gol attı.