İzmir ekiplerinden dev ortaklık

Altınordu ile Altekma voleybolda yeni birlikteliğin ilk adımını attı. Altekma Spor Kulübü Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile iki kulüp yöneticilerinin katıldığı toplantıda Altekma'nın Voleybol Kadınlar ve Erkekler 2. Ligi'nde yer alan ekiplerinin yeni sezonda Altekma Altınordu adıyla mücadele edeceği belirtildi. Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, "1920'li yıllarda ilk voleybol şubesini kurmuş Altınordu'muz, bu işbirliğiyle salonlara geri dönüyor" dedi.

TAKIMLAR BERABER YÖNETİLECEK

Altınordu'nun yetiştiricilik özelliğini takip ettiğini, kulüp olarak bu projeye destek vermek istediklerini belirten Altekma Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Biz 22 yıllık bir camiayız ve bu sürede aralıksız voleybola hizmet ettik. 31 Ekim'de ilk defa sahaya iki kulübün armasıyla çıkacağız. İzmir ve Türk voleybolu için hayırlı olsun" diye konuştu.