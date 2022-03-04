Efsaneyi kaybettik

BİR sezonda 34 gol atarak (1962- 1963 sezonu) en çok skor üreten Beşiktaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunun önemli isimlerinden Birol, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle Rize'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Birol, dün ikindi namazının ardından Rize Merkez Sahil Cami'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Başarılı eski futbolcu, forma giydiği Beşiktaş'ta 1, F.Bahçe'de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, 8 kez A Milli Takım forması giyip, 3 gol atmıştı.

FATMA GİRİK İLE FİLMDE OYNADI

1958-59 yılları arasında Sarıyer'de gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş'ta ise 1962-63'te 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan "Şenol Birol Gol" isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.